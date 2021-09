Incidente ad Ostia: frontale auto-scooter, grave 47enne

Il sinistro in via del Fosso di Dragoncello

/ Via del Fosso di Dragoncello

Incidente stradale agli Stagni di Ostia dove è rimasto gravemente ferito uno scooterista. Il sinistro è avvenuto sabato in via del Fosso di Dragoncello. All'altezza di via Saponara lo scontro frontale fra un'auto (una Citroen C1) e lo scooter (un Honda Sh). Ad avere la peggio il 47enne alla guida del mezzo a due ruote.

Richiesto l'intervento dei soccorritori l'uomo è stato trasportato dall'elisoccorso all'ospedale San Camillo. Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.