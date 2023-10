Incidente a Ostia, scontro tra due auto: conducenti estratti dalle lamiere

Due auto di sono scontrate nella mattinata di oggi, venerdì 13 ottobre, in via del Fosso di Dragoncello, all'altezza dell'incrocio con via dei Pescatori. Il sinistro intorno alle 8:20 del mattino a circa due ore di distanza dalla tragedia di via di Macchia Saponara, dopo un uomo è morto finendo con l'auto nel "fossato della morte", sempre nel X Municipio.

Sul posto la polizia locale, il 118 e la squadra 13/A del distaccamento di Ostia dei vigili del fuoco. I pompieri con l'aiuto di cesoie e divaricatori, hanno estratto i conducenti ancora incastrati all'interno dei veicoli. Il personale del 118 li ha poi portati all'ospedale Grassi di Ostia. Si indaga sulla dinamica del sinistro.