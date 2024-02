Incidente a Villaggio Prenestino: scontro tra auto e motorino, feriti due ragazzi

Sbalzato dalla sella dello scooter dopo lo scontro con un'auto è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Ferita anche la donna alla guida della vettura. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì a Villaggio Prenestino.

Lo scontro ha interessato un Honda Sh alla cui guida c'era un ragazzo di 31 anni, e una Peugeot 208, condotta da una ragazza anche lei 31enne. Sono state le pattuglie del VI gruppo Torri della polizia di Roma Capitale a intervenire in via Fosso dell'Osa, in prossimità dell'incrocio con via Rocca di Cambio. Affidato lo scooterista al personale del 118 è stato trasportato dall'ambulanza in codice rosso al policlinico Tor Vergata.

Ferita anche la ragazza alla guida dell'auto, portata in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini. Eseguiti i rilievi scientifici, stara ora ai caschi bianchi del comando di Tor Bella Monaca ricostruire la dinamica del sinistro.