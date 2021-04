Frontale su via del Foro Italico: due feriti. Tangenziale in tilt la sera di Pasquetta

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare le conducenti dalle auto. Per quasi due ore lunga colonna d'auto lungo tutta la tangenziale

Ha invaso la corsia di marica opposta alla guida della propria auto e si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. L’incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di Pasquetta in via del Foro Italico, direzione San Giovanni. Due le persone rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave. Molti romani però ricorderanno questa Pasquetta di pandemia per il tempo trascorso bloccati in auto. Lunga infatti la colonna d'auto sulla tangenziale, con gli automobilisti bloccati per quasi due ore in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco, dei rilievi dei vigili e della pulizia della strada dai detriti.

Cosa è successo

L’intervento degli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 19:00 di lunedì 5 aprile sulla ‘tangenziale’ all’altezza di via della Moschea. Dai primi accertamenti una Mini, che percorreva via del Foro Italico con direzione Stadio Olimpico, ha invaso il senso di marcia opposto colpendo frontalmente una Smart. Entrambi gli automobilisti sono stati trasportati per accertamenti in ospedale: in codice rosso dinamico al Policlinico Umberto I il conducente della Smart, in codice azzurro all’ospedale Sandro Pertini la conducente della Mini.

Traffico in tilt: Pasquetta in tangenziale

Lunga la fila di auto lungo tutta l'arteria, con gli automobilisti bloccati a lungo a causa dell'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti per liberare dalle auto le due automobiliste ferite. In strada anche molti detriti. L'intervento, durato quasi 2 ore, ha lasciato a lungo incollonati gli automobilisti. Scene anomale per una giornata in cui era teoricamente vietato muoversi.

La riapertura alle 21

Per consentire i rilievi scientifici e l’intervento dei soccorritori il tratto di via del Foro Italico dove è avvenuto l’incidente stradale è stato infatti chiuso temporaneamente al transito con deviazioni all’altezza della Moschea con la circolazione tornata progressivamente alla normalità a partire dalle 21:00 circa.