Incidente via del Foro Italico: auto contro scooter, chiuso tratto di tangenziale

Incidente in via del Foro Italico dove uno scooterista è rimasto ferito dopo essersi scontrato con un'auto. Il sinistro nel tunnel della tangenziale, altezza uscita corso di Francia. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di strada dove è avvenuto l'impatto è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione stadio Olimpico.

L'intervento degli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 8:30, dove hanno accertato uno scontro fra uno scooterone Yamaha ed una Volkswagen Golf. Ad avere la peggio il centauro, un 22enne italiano, trasportato dall'ambulanza del 118 al policlinico universitario Agostino Gemelli.

Chiuso al fine di consentire i rilievi scientifici il tratto di via del Foro Italico dove è avvenuto il sinistro all'altezza di Tor di Quinto lo stesso è stato riaperto con riduzione della carreggiata intorno alle 10:00. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione con traffico rallentato e lunghe code fra via Nomentana e corso di Francia.

[AGG] ? #incidente - Via del Foro Italico



? RIAPERTO tratto chiuso altezza Viale di Tor di Quinto > Stadio



??? ancora lunghe code tra Via Nomentana e Corso di Francia > Stadio Olimpico#Luceverde #Laziohttps://t.co/nToZwngXmJ January 19, 2022