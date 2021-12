Carambola contro due auto in sosta e si ribalta: ferito in ospedale

Un'auto ribaltata in una stradina strettissima, nel cuore di Roma nord. A guardare l'immagine in tanti si sono chiesti: ma come ha fatto? L'incidente questa mattina alle 12 in via Alessandro Fleming, nel cuore di Roma nord. Il conducente della Fiat 500 ha prima perso il controllo, finendo contro una serie di auto in sosta, quindi è finito letteralmente ribaltato.

Sul posto gli agenti del XV gruppo Cassia. I soccorritori hanno trasportato il conducente dell'auto all'ospedale san Pietro. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Da accertare cosa abbiamo provocato l'incidente: tra le ipotesi un malore del conducente o una banale distrazione alla guida. Le due auto in sosta colpite, una Mercedes e una Panda, sono rimaste danneggiate.