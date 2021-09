Incidente a Roma Nord: scontro auto-scooter, morto un uomo

Sangue sulle strade di Roma. Uno scooterista è morto dopo che il suo Yamaha T-Max è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto, una Seat Altea alla cui guida c'era un uomo di 58 anni. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 settembre, a Roma Nord, nella zona di Grottarossa. A perdere la vita un uomo italiano di 35 anni.

In particolare il mortale è avvenuto poco dopo le 15.00 di venerdì 9 settembre all'altezza del civico 962 di via Flaminia Nuova (km 7,800), fra via Grottarossa e via Roccalvecce, direzione fuori Roma. Intervenuti sul posto i soccorritori nulla hanno potuto fare per lo scooterista, se non constatare il decesso del giovane.

Da una prima ricostruzione eseguita dagli agenti, il motoveicolo avrebbe tamponato l'auto. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso da parte degli uomini del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno svolto i rilievi scientifici sul luogo del sinistro.

Via Flaminia è stata temporaneamente chiusa in direzione raccordo per consentire i rilievi ed il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Inevitabili i risentimenti alla normale circolazione con code in direzione del Grande Raccordo Anulare fra via Due Ponti e via Roccalvecce. Stessa situazione in direzione Stadio, con code sia in Tangenziale (tra Nomentana e Corso Francia) che fra viale di Tor di Quinto, via Flaminia e Corso Francia.