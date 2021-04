Incidente via Flaminia: carambola fra moto e auto, code chilometriche in ingresso a Roma

Auto in coda sulla via Flaminia a

Code chilometriche sulla via Flaminia. A bloccare il traffico in ingresso nella Capitale un incidente stradale che ha coinvolto una moto, uno scooter ed un'auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 8:00 di lunedì mattina con notevoli ripercussioni alla viabilità.

L'intervento del personale del 118 e della polizia locale in prossimità dello svincolo per viale di Tor di Quinto (km 8,700), direzione Roma Centro. Tre i veicoli coinvolti nell'incidente stradale, una Honda Hornet, un Piaggio P3 ed una Mercedes E400.. Ad avere la peggio il motociclista, un 58enne, affidato alle cure del personale dell'ambulanza e trasportato all'ospedale Sant'Andrea per accertamenti.

Da accertare le cause che hanno determinato l'incidente stradale, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. Inevitabili le code, con ripercussioni sino al Viadotto Giubileo 200, altezza via Tiberina, con traffico intenso in direzione via del Foro Italico.