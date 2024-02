Incidente sulla Flaminia: scontro tra una Panda e una Triumph, grave un 30enne

È grave ma non sarebbe in pericolo di vita un motociclista coinvolto in un incidente stradale avvenuto domenica mattina sulla via Flaminia, in provincia di Roma. Sbalzato dalla sella della sua Triumph in seguito all'impatto con un'auto il giovane - un 30enne - è stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza in ospedale.

L'intervento dei soccorsi nella mattinata del 25 febbraio all'altezza del chilometro 39 della Flaminia, nel comune di Rignano Flaminio. Sul posto hanno accertato lo scontro tra una Fiat Panda, condotta da una donna italiana di 78 anni e la moto alla cui guida c'era il 30enne romano. In gravi condizioni, il centauro è stato elitrasportato in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli.

Illesa la automobilista, sul posto per eseguire i rilievi scientifici sono intervenuti i carabinieri della stazione Rignano Flaminio al lavoro per accertare l'esatta dinamica del sinistro.