Incidente via Flaminia: scontro tra 5 auto, strada chiusa tre ore e traffico in tilt

Traffico sulla via Flaminia in seguito all'incidente stradale

Traffico in tilt a Roma nord nella serata di giovedì dove in seguito ad un incidente stradale è stato necessario chiudere un tratto della via Flaminia per circa 3 ore. Una maxi carambola che ha coinvolto 5 veicoli con tre persone poi costrette alle cure dell'ospedale.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 20:30 del 18 febbraio sulla Flaminia all'altezza della stazione Saxa Rubra. Sul posto sono intervenute le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno svolto i rilievi scientifici richiedendo quindi l'intervento della ditta per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

L'intervento di pulizia del manto stradale e della rimozione dei detriti è terminato alle 23:30 circa con la riapertura del tratto di via Flaminia precedentemente interdetto. Da accertare la dinamica, tre i feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni, poi trasportati dalle ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Andrea.