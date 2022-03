Bambino investito mentre attraversa la strada con la mamma

Stava attraversando strada con la mamma, quando è stato investito da una moto. È successo nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 18, in via Enea. Tanta la paura a seguito dell'incidente che ha fatto registrare due feriti, il dodicenne investito e il motociclista.

Entrambi sono stati portati in codice rosso per dinamica in ospedale. Non sono gravi. Illesa la mamma del dodicenne. Ad intervenire sul posto per primi, in quanto erano nel traffico proprio in via Enea, un operatore del 118 libero dal servizio e un medico che sono rimasti fino all' arrivo dei mezzi di emergenza.

Attivata immediatamente la macchina dei soccorsi, sono quindi arrivate sul posto 2 ambulanze, una automedica e la polizia locale di Roma Capitale per ricostruire la dinamica del sinistro.