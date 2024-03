Un altro incidente dove morì Matteo Mancia, un 26enne è in coma. Amici e famiglia cercano testimoni

Un altro incidente stradale nello stesso tratto di strada dove lo scorso 13 marzo perse la vita Matteo Mancia, morto a 22 anni travolto da un furgone mentre viaggiava sul suo scooter in via Cassia, all'altezza di via Due Ponti. Sempre lì, domenica scorsa, un altro giovane scooterista è rimasto coinvolto in un nuovo incidente e ora è in coma. Questa volta il sinistro è avvenuto verso le 10:35 nei pressi del centro sportivo Flaminia.

A darne notizia sono gli amici e i parenti che hanno lanciato un appello per trovare testimoni. F.M., queste le iniziali del giovane di 26 anni, stava percorrendo con lo scooter via Due Ponti, all'altezza del civico 115, quando ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Nella carambola il ventiseienne è finito contro una recinzione. Il ragazzo è stato portato dal 118 all'ospedale Gemelli dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni, in coma farmacologico.

Sul luogo dell'incidente gli agenti del gruppo Cassia polizia locale che indaga per ricostruire l'accaduto. Amici e familiari hanno deciso di lanciare un appello online, che in queste ultime ore è stato raccolto e ricondiviso sui social da moltissimi utenti. A ripostare l'appello anche l'attrice Nicoletta Romanoff: "Se qualcuno avesse notizie può contattare subito questo indirizzo e-mail. Vi supplico, senza paura, è importante per questa famiglia già straziata dal dolore. Questo ragazzo è un carissimo amico di mio figlio".