Incidente a Monteverde: carambola fra due auto ed un monopattino, due 15enni in ospedale

L’intervento degli agenti della Polizia Locale su via di Donna Olimpia

Tanta paura ma nessuna grave conseguenze per due ragazzi di 15 anni rimasti feriti e trasportati in ospedale in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto il monopattino sul quale si trovavano e due auto. Il sinistro nel tardo pomeriggio di venerdì 30 aprile a Monteverde.

Con una dinamica ancora al vaglio degli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale, l’incidente stradale è avvenuto all’altezza del civico 110 di via di Donna Olimpia.

Scaraventati in terra dal monopattino dopo aver impattato con due vetture, i due adolescenti sono stati affidati alle cure del personale delle ambulanze del 118 che li hanno trasportati in codice rosso e codice arancione all’ospedale San Camillo, dove sono poi stati raggiunti dai genitori. Illesi i conducenti delle due auto rimaste coinvolte nell’incidente.