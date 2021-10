Incidente a Fonte Meravigliosa: si scontrano auto e moto, centauro in ospedale in codice rosso

Ancora un incidente stradale in via di Vigna Murata dove un centauro è rimasto ferito dopo che la moto che stava guidando ha impattato contro un'auto. Il sinistro nella zona di Fonte Meravigliosa, altezza via del Casale Solero, direzione via della Cecchignola.

L'intervento degli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 15:00 di oggi, lunedì 25 ottobre. Ad impattare per cause in via di accertamento una moto Honda CBR 600 ed una Toyota Rav 4. A chiamare i soccorsi il conducente del Suv. Affidato alle cure del personale del 118 il motociclista è stato invece trasportato al Campus Biomedico in codice rosso per dinamica.

Al fine di consentire l'intervento dei caschi bianchi si sono registrati dei rallentamenti alla normale circolazione con ripercussioni anche sui mezzi pubblici che transitano sulla via. Deviate temporaneamente le corse della linea 702 e 721 direzione Torre Santa Anastasia e Zanetta.

Incidenti in via di Vigna Murata

Una strada ad alto tasso d'incidentalità via di Vigna Murata. Sulla stessa strada lo scorso 19 maggio aveva infatti perso la vita un automobilista di 33 anni, Luca Fortuna. Alla guida di una Ford Focus nel corso del sinistro non rimasero coinvolti altri veicoli. Per il 33enne residente a San Cesareo i soccorritori nulla poterono, fare, se non accertarne il decesso.