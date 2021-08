Incidente a Torrevecchia, perde controllo dell'auto e si ribalta su un lato

/ Via di Torrevecchia, 238

Incidente nella mattinata di oggi, lunedì 23 agosto, in via di Torrevecchia, all'altezza del civico 238. Sul posto, dalle 10:30, la polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco con la squadra di Montemario, la 8 A.

Nel sinistro, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasta coinvolta una sola vettura messa su un fianco per cause al momento imprecisate. Il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo prima dell’arrivo dei soccorritori che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'auto.