Auto dei carabinieri si ribalta dopo uno scontro: due militari feriti

Un'auto dei carabinieri ribaltata e due militari feriti. È il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 21 dicembre a Tor Tre Teste. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale e il personale del 118. Secondo quanto appreso, la pattuglia dei carabinieri viaggiava a sirene spiegate verso una segnalazione ricevuta al numero unico per le emergenze, non un inseguimento quindi.

All'altezza dell'incrocio tra via di Tor Tre Teste e via Rolando Lanari, l'impatto con un'altra auto. Nello scontro, la gazzella dei militari si è ribaltata su un lato. I due uomini dell'Arma sono stati soccorsi e portati in ospedale. Non sarebbero in gravi condizioni. Sulla dinamica del sinistro indaga la polizia locale.