Incidente a Tor Tre Teste, perde il controllo della moto e finisce sbalzato sulla rotatoria: morto motociclista

Tragedia a Tor Tre Teste. Un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 4 su via di Tor Tre Teste, all'altezza della rotatoria di viale Enzo Ferrari. Secondo quanto si apprende il centauro, di cui al momento non è stata ancora resa nota l'identità, ha perso - per cause ancora da accertare - il controllo del mezzo, finendo sbalzato. La moto è stata ritrovata al centro della rotatoria.

Sul posto, allertati da alcuni automobilisti in transito, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e un'ambulanza, con i soccorritori che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Al momento non sembrano esserci altri mezzi coinvolti, anche se gli accertamenti sono ancora in corso.

L'incidente è avvenuto nella zona di Tor Tre Teste dove si concentrano numerosi magazzini. Un tratto attraversato, anche di notte, da tir e furgoni. Un incrocio, quello con viale Enzo Ferrari, regolato da una rotatoria. Nel tratto si registrano forti rallentamenti, dovuti ai rilievi ancora in corso.