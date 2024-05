Incidente a Tor de Schiavi, due auto di scontrano e carambolano contro vetture parcheggiate

Incidente nella serata di venerdì a Roma, tra via di Tor de Schiavi e via passerini. A scontrarsi, intorno alle 21, una Toyota Chr condotta da un uomo italiano del 2001 e una Citroen conducente donna italiana di 24 anni.

Dopo lo scontro, le due vetture hanno carambolato colpendo due auto in sosta. Nessuno dei conducenti, mentre è rimasto ferito il passeggero della Toyota andato in ospedale per un controllo e poi tornato sul posto.