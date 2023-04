Incidente a Cinquina: si scontrano due auto, un ferito

Un uomo ferito poi trasportato in ospedale. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 16:00 del pomeriggio di martedì 11 aprile a Cinquina, quadrante nord est della Capitale.

A scontrarsi per cause in via di accertamento due auto, una Volkswagen Golf e una Opel Agila. L'impatto su via di Tor San Giovanni, altezza civico 169, in prossimità dell'ufficio postale del III municipio Montesacro.

Richiesto l'intervento ai soccorritori sul posto è intervenuto il personale del 118 e gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale. Ad avere la peggio uno dei due automobilisti, trasportato dall'ambulanza all'ospedale Villa San Pietro-Fatebenefratelli. Svolti i rilievi scientifici i caschi bianchi del comando di via Andò stanno terminando gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.