Un uomo è stato investito da un bus Atac a Portonaccio: è gravissimo

Un uomo di 54 anni versa in gravissime condizioni dopo essere stato investito da un autobus Atac della linea 409. L'investimento è avvenuto in via di Portonaccio, all'altezza dell'incrocio con largo Giovanni Pittaluga alle 5.15 del mattino. Sul posto gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale per i rilievi, a supporto quelli del gruppo Tiburtino per la viabilità.

Sul luogo dell'incidente anche il 118. Il 54enne è stato portato al policlinico Umberto I, dove versa in gravi condizioni, in gravi condizioni. Nell'impatto il mezzo Atac ha visto rompersi il parabrezza. Diverse anche le tracce ematiche sull'asfalto.