Incidente a Bravetta: scontro tra due auto, una prende fuoco. Quattro feriti gravi

Una Toyota Aygo ha preso fuoco dopo un incidente stradale. Conseguenze di uno scontro avvenuto in via di Bravetta, all'altezza dell'incrocio con via Camillo Serafini. Quattro i feriti in tutto, trasportati in tre diversi ospedali di Roma in codice rosso. Nessuno di loro è in pericolo di vita, ma la paura è stata tanta.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 21:30, la Toyota Aygo con a bordo un ragazzo e una ragazza, si è scontrata con una Yaris, con all'interno un'altra coppia. Nell'impatto la prima auto ha poi preso fuoco. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco con la squadra 7/A del distaccamento di Ostiense e un'autobotte, e la polizia locale di Roma Capitale al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.