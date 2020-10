Incidente in via di Boccea, tredicenne investita da un'auto: in codice rosso in ospedale

E' stata portata in ospedale in codice rosso, una bambina di 13 anni investita in via di Boccea da un uomo alla guida di una Fiat Cinquecento. Il sinistro è avvenuto all'altezza del civico 619, alle 7:50 circa.

L'uomo, un 48enne italiano, ha prestato i primo soccorsi alla tredicenne di origini camerunensi. La giovanissima è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Secondo le informazioni raccolte, non sarebbe in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto, per i rilievi scientifici, la Polizia locale del Gruppo Aurelio che determineranno l'esatta dinamica del sinistro.