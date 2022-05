Incidente via Boccea: perde controllo dello scooter e sbatte contro marciapiede, grave 21enne

Un ragazzo di 21 anni è stato è ricoverato al policlinico Gemelli in gravi condizioni. Vicino a lui il suo scooter, un Honda Sh 125, che ha fatto fin da subito pensare ad un incidente stradale la cui dinamica è al vaglio della polizia locale di Roma Capitale.

È quanto successo all'altezza del civico 400 di via di Boccea intorno alle 3:45 di domenica mattina. Gli agenti del gruppo Monte Mario non escludono nessuna ipotesi, anche se propendono per un incidente autonomo. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, era in gruppo. Dopo aver sbandato e perso il controllo, è caduto sul ciglio del marciapiede.

Non è scartata l'ipotesi di un malore alla guida, così come la perdita di controllo dello scooter a causa dall'alta velocità. Ipotesi al vaglio. Sono state comunque comunque acquisite le immagini delle telecamere di zona anche per scartare la possibilità che possa essere rimasto coinvolto un altro veicolo. Sul tratto interessato, va detto, non risulterebbero frenate anomale.