Incidente via di Boccea: pirata della strada travolge scooter e scappa, due feriti gravi

Via di Boccea, 476

È stato rintracciato questa mattina dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale il pirata della strada, un cittadino di nazionalità tunisina di 41 anni, che si era dato alla fuga a seguito di un incidente avvenuto mercoledì 11 agosto in via di Boccea, all'altezza di via Torrevecchia.

Due le persone rimaste ferite gravemente a seguito dell'urto, una donna di 39 anni e un ragazzo di 18, che si trovavano a bordo di uno scooter Yamaha. I due sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Gemelli.

Sono state le indagini condotte dalle pattuglie del XIII Gruppo Aurelio, coordinate dal dirigente Massimo Fanelli, a permettere di raccogliere immediatamente gli elementi utili a risalire al proprietario del veicolo, un’Alfa Romeo Giulietta, che è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione.

L'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso. Nei suoi confronti anche il ritiro della patente di guida.