Incidente a Cesano, scontro tra tre auto: cinque feriti. Due sono gravi

Uno scontro così forte da attirare l'attenzione di tutto il vicinato poi sceso in strada per prestare i primi soccorsi. Fortunatamente l'incidente stradale avvenuto in via di Baccanello, davanti alle scuderie San Giorgio, non ha avuto un esito mortale. Nell'impatto, tuttavia, si sono registrati cinque feriti, di cui due gravi. A ricostruire quanto avvenuto intorno alle 21:30 nella zona di Cesano, sono gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale, sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco.

Secondo quando appreso l'incidente ha visto coinvolto una Volkswagen T-Roc, una Volkswagen Golf e una Audi. Il conducente del T-Roc, un uomo di 56 anni, è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, la donna - una romena di 48 anni - al volante della Golf è stata portata in ambulanza al Gemelli in codice rosso. Sono loro due i feriti più gravi.

Il sudamericano al volante dell'Audi è finito in codice giallo all'ospedale San Pietro. Stesso triage per i due passeggeri, un uomo italiano di 19 anni e donna di 27 anni, lei finita all'ospedale Gemelli. La polizia locale ha richiesto accertamenti di rito, quindi i test di alcol e droga, per i 3 conducenti.