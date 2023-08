Investita da un'auto dopo essere scesa dal bus, grave una 64enne

Era appena scensa da un autobus quando è stata investita da un'auto. Sbalzata sull'asfalto le condizioni della donna sono apparse da subito gravi, con la stessa trasportata d'urgenza in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto domenica ad Acilia.

Sono stati gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 12:30 del 20 agosto in via di Acilia, altezza via Stefano Assemani. In terra una donna, una cittadina straniera di 64 anni, accanto a lei il conducente alla guida della vettura che l'aveva investita, un cittadino del Bangladesh, fermatosi per chiamare i soccorsi.

Affidata alle cure del personale del 118 la signora è stata trasportata dall'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Camillo. Ascoltati i testimoni e svolti i rilievi scientifici, gli agenti della municipale stanno terminando gli accertamenti al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento stradale.