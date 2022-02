Centocelle: finisce ribaltata per evitare auto in doppia fila, ferita una donna

E' tutta da chiarire la dinamica dell'incidente verificatosi a Centocelle oggi, sabato 19 febbraio. Alle 18.20 una Panda, condotta da una donna, si è ribaltata all'altezza del civico 107 di via Federico Delpino. La donna è rimasta incastrata all'interno per oltre mezz'ora e, per liberarla, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Estratta viva e per fortuna cosciente, è stata affidata alle cure degli operatori del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso per dinamica al Policlinico Umberto I. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, non desterebbero preoccupazione.

Sul posto gli uomini del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Spetterà a loro chiarire cosa ha provocato l'incidente. Una dinamica affatto chiara in una via che, per conformazione, non consente velocità elevate. Secondo alcuni testimoni nel punto dell'incidente era presente un'auto parcheggiata in doppia fila con il conducente che si sarebbe allontanato pochi minuti dopo il ribaltamento.

Qualcuno ha fotografato la targa, consegnandola ai vigili. Da chiarire se l'auto in doppia fila abbia avuto un ruolo attivo nel sinistro (una delle ipotesi è infatti che stesse ripartendo, ndr) oppure se, vista all'ultimo momento, sia stata la causa della sterzata che ha provocato il ribaltamento. All'ora dell'incidente tanti i presenti nella via, frequentata per la presenza di alcuni rinomati locali da aperitivo.