Incidente ad Ostia: investita da una Jaguar mentre attraversa la strada, grave una donna

E' stata trasportata d'urgenza in ospedale la donna investita mentre attraversava la strada ad Ostia. A colpirla un'auto. L'incidente stradale è avvenuto lunedì mattina ad Ostia.

L'intervento degli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 10:30 del 14 marzo in via delle Baleniere. All'altezza dell'incrocio con via delle Isole Samoa l'incidente, con la donna investita da una Jaguar S Type condotta da un uomo poi fermatosi a chiamare i soccorsi. La donna è stata invece affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia.

Svolti i rilievi scientifici, i caschi bianchi dovranno accertare se l'investimento sia avvenuto sulle strisce pedonali o meno e ricostruire la dinamica del sinistro.