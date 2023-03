Incidente a Ostia: investita da un suv, grave una donna

Investita da un suv è stata trasportata in codice rosso in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto giovedì mattina a Ostia. A rimanere ferita una donna.

L'investimento poco dopo le 10:00 del 16 marzo in via delle Azzorre. All'altezza dell'incrocio con piazza Ener Bettica il sinistro con la 69enne centrata da una Bmx X3. Fermatosi a chiamare i soccorritori l'automobilista la donna rimasta ferita è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in codice rosso dall'ambulanza prima all'ospedale Grassi e poi trasferita al San Camillo.

Al fine di eseguire i rilievi scientifici gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso temporaneamente il tratto di via delle Azzorre dove è avvenuto l'incidente in direzione via dell'Appagliatore.