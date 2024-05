Incidente via della Pisana: tir contro bus di linea

Incidente stradale a La Pisana. Un tir contro un autobus in servizio della linea Roma Tpl. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 8:30 di stamattina, martedì 21 maggio. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbero feriti gravi.

Sono state le pattuglie del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale a intervenire all'altezza del civico 996 di via della Pisana. Sul posto un tir e un autobus della linea 808. Un impatto avvenuto in prossimità di una curva, in direzione della vicina rampa di accesso del Grande raccordo anulare. Un urto violento, che ha infranto i finestrini laterali del mezzo pubblico pieno di passeggeri.

Richiesto l'intervento al 118 al fine di consentire i rilievi scientifici e la messa in sicurezza della strada, pesanti sono state le ripercussioni al traffico con code in entrambe le direzione nel tratto compreso tra il Raccordo anulare e via del Ponte Pisano.