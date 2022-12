Incidente in via della Magliana, scontro tra auto e Ncc: tre feriti gravi

Un incidente stradale, tra un'automobile e un furgone, si è verificato nella notte, intorno alle due, in via della Magliana, all'altezza del civico 211. A scontrarsi per cause ancora al vaglio, un mezzo Ncc Ford Tourneo e una Fiat Panda.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del XI Gruppo Marconi per gestire la viabilità e per i rilievi scientifici, il personale medico del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto dalle lamiere una persona che è stata soccorsa dagli operatori sanitari e trasportata in ospedale in codice rosso. Tre i feriti in totale. Si tratta di due uomini e una donna, trasportati in cod rosso al San Camillo, San Giovanni e all'Aurelia Hospital.