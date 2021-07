Incidente in via della Giustiniana, perde controllo del bus Atac e finisce contro auto parcheggiate

Ha perso il controllo dell'autobus Atac della linea N200 che stava guidando, finendo contro due macchine parcheggiate. Un impatto violento tanto che la parte anteriore del mezzo pubblico, dal parabrezza agli specchietti, è andata completamente distrutta. È quanto successo intorno alle 3:30 del mattino di oggi, 21 luglio, in via della Giustiniana, all'altezza del civico ventuno.

Grave il conducente del bus Atac, portato in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale il conducente della linea N200, in servizio in quel momento, ha perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro due veicoli in sosta.

A seguito dell'urto, a causa della perdita di sostanze oleose e detriti, via della Giustiniana è stata chiusa temporaneamente, dal civico 8 al civico 20. Il dipendente Atac, negativo agli accertamenti alcolemici, è stato condotto all'ospedale Sant'Andrea in codice rosso, per la dinamica del sinistro. In queste ore si è provveduto alla rimozione del mezzo ed alla pulizia del manto stradale. Da capire ora le cause dell'incidente che non avrebbe visto coinvolti altri veicoli.