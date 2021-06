Incidente a Prati: scontro scooter-jeep, un ferito grave

Si è scontrato con una jeep mentre era a bordo di uno scooter a noleggio. A rimanere gravemente ferito un 27enne, rimasto coinvolto in un incidente stradale a Prati nella prima serata di mercoledì.

Il sinistro in via della Giuliana, all'altezza di via Emilio Faà di Bruno. Qui uno scooter Yamaha Tricity condotto da un cittadino ucraino ha impattato per cause in via di accertamento con una Jeep Cherokee alla cui guida c'era un automobilista italiano di 55 anni. Richiesto l'intervento dei soccorritori il 27enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Filippo Neri in codice rosso.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista, in via della Giuliana per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale.