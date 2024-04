Incidente via della Bufalotta: scontro auto-moto, grave un 48enne

Incidente stradale alla Bufalotta, nel III municipio Montesacro. Uno scontro tra una moto e un'auto. Ad avere la peggio il centauro, trasportato in gravi condizioni in ospedale.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 11:00 di mercoledì mattina in via della Bufalotta, altezza via Carlo Bernari. Sul posto le pattuglie del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale che hanno trovato una moto Bmw - condotta da un 48enne italiano - e una Opel Agila, alla cui guida c'era una donna ucraina di 54 anni che non ha riportato conseguenze fisiche.

Sequestrati entrambi i mezzi, il motociclista è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Accompagnata in ospedale per essere sottoposta ai test di rito su alcol e droga, starà ora ai caschi bianchi ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.