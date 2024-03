Incidente all'Eur, evade dai domiciliari e si schianta con l'auto contro un palo: è grave

È evaso dagli arresti domiciliari e, dopo una fuga in auto, si è schiantatp con l'auto contro un palo della luce. È accaduto a Roma la scorsa notte in viale dell'Umanesimo, all'intersezione con via Cristoforo Colombo. L'automobilista, un romano di 47 anni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale e non è in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno regolato il traffico, in attesa dell'arrivo della polizia locale per i rilievi. Nel corso dei successivi accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che il 47enne era evaso dagli arresti domiciliari e si trovava fuori dagli orari dei permessi che gli erano stati concessi.

L'uomo era stato posto agli arresti domiciliari in seguito a una sentenza, emessa dal tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva disposto la misura della detenzione domiciliare lo scorso 31 marzo per una condanna di 7 anni per un tentato omicidio, commesso nel 2018. Per l'uomo, dopo le cure, è scattato l'arresto con l'accusa di evasione.