Incidente al Trullo: finisce con l'auto sul marciapiede e abbatte telecamera di sicurezza

Ha terminato la propria corsa sul marciapiede, davanti a un'edicola, abbattendo una telecamera di sorveglianza. L'incidente stradale è avvenuto al Trullo. Ferito il conducente della vettura, trasportato dall'ambulanza in ospedale.

Il sinistro intorno alle 17:30 di mercoledì 23 agosto in via del Trullo, altezza via Campagnatico. L'automobilista - un cittadino romeno di 34 anni - proveniva da via della Magliana quando, per cause in via accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è finto con tutti e quattro gli pneumatici sul marciapiede, dove solo per una fortunata casualità non si trovava a passare nessuno. A fermare la corsa della macchina un palo, con sopra una telecamera, abbattuto in conseguenza dell'urto.

Affidato alle cure del personale del 118 il 34enne alla guida è stato trasportato dall'ambulanza del 118 in codice giallo all'ospedale San Camillo. Sul posto per eseguire i rilievi scientifici gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale a lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli.