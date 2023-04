Incidente al Trullo: vettura ribaltata dopo scontro tra tre auto

Una carambola senza feriti. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio al Trullo. Tre le auto coinvolte, con una delle vetture che in seguito all'urto si è ribaltata.

L'intervento di polizia locale di Roma Capitale, 118 e vigili del fuoco all'altezza del civico 34 di via del Trullo. L'impatto ha coinvolto una Ford Fiesta, una Smart Fourfour e una Dacia Sandero, con quest'ultima che si è poi cappottata. Intrappolata nell'abitacolo la 47enne è stata liberata dai pompieri e medicata sul posto dal personale medico.

Al fine di consentire i rilievi scientifici e la messa in sicurezza della strada via del Trullo è stata temporaneamente chiusa dai caschi bianchi del XI gruppo Marconi in direzione via della Magliana, da via Nardo al luogo dell'incidente.