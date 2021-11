Incidente in via del Tritone: monopattino centra auto dei carabinieri

Ha centrato in pieno una pattuglia dei carabinieri in quel momento ferma. A colpire la 'gazzella' dei militari dell'Arma un monopattino con il conducente del mezzo elettrico poi costretto alle cure del personale del 118. L'incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì in via del Tritone, in Centro.

Una dinamica tutta da accertare quella che ha portato allo scontro fra il monopattino in sharing e l'auto dei carabineiri, con quest'ultima centrata, mentre era in sosta, mentre si trovava a due passi dalla redazione de Il Messaggero. Rimasto lievemente ferito il conducente del monopattino è stato poi medicato sul posto dal personale dell'ambulanza intervenuto in via del Tritone. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.