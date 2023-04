Incidente frontale tra auto e suv: due feriti, chiusa la strada

Incidente frontale fra La Pisana e il quartiere di Corviale dove due veicoli si sono scontrati violentemente. Il sinistro poco dopo le 7:00 di stamattina - giovedì 27 aprile - su via del Ponte Pisano. Due i feriti, entrambi costretti alle cure dell'ospedale.

Il sinistro è avvenuto all'altezza del civico 84 della strada che collega via della Pisana e la via Portuense, nel municipio Arvalia. A scontrarsi frontalmente un suv Renault Austral e una Ford Puma. Due le persone rimaste ferite - entrambi uomini - uno trasportato dall'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Camillo e l'altro portato dal personale del 118 in codice giallo all'Aurelia Hospital.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale. Con i detriti e la fuoriscita di olio sulla carreggiata, richiesto l'intervento della ditta per la messa in sicurezza, un tratto di via del Ponte Pisano - fra la via Portuense e via della Pisana, altezza civico 84 - è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia per circa due ore, con inevitabili ripercussioni alla normale viabilità della zona.