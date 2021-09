Incidente all'Alessandrino, esce fuori strada: l'auto si ribalta in un giardino di una casa privata

Ha perso il controllo dell'auto per cause al vaglio della polizia locale di Roma Capitale, finendo - con la vettura ribaltata - in un giardino di una casa privata. È quanto successo all'Alessandrino, questa mattina, in via del Pergolato. Sul posto, alle 9 circa, la polizia locale e la squadra 12A del distaccamento di Tuscolano II e l'autogru AG/10 dei vigili del fuoco.

L'auto nella quale viaggiava una donna, è stata trovata sotto il livello stradale in un giardino di una casa privata. I vigili del fuoco intervenuti, hanno estratto la donna assicurandola alle cure del personale sanitario e messo in sicurezza la vettura.