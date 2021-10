Incidente via del Mare: camion bisarca si schianta contro il ponte

Non ha considerato l'altezza del sottopasso e lo ha colpito con uno dei veicoli che trasportava sulla bisarca. Una possibile tragedia con l'abitacolo del furgone che trasportava che dopo essersi schiantato contro il ponte è caduto sulla strada, terminando fra la prima e la corsia di emergenza dove non c'erano mezzi in transito. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì sulla via del Mare con il camionista che si è poi allontanato prima dell'arrivo della polizia locale.

L'intervento degli agenti del X Gruppo Mare intorno alle 15:00 all'altezza del chilometro 17.400 della via del Mare, in direzione Roma. All'altezza del sottopasso di via delle Calle, che collega via dei Romagnoli a via Ostiense, in zona Acilia, lo schianto della bisarca che trasportava auto ed il furgone contro il ponte.

Richiesti accertamenti tecnici sulla stabilità del ponte che non ha riportato grossi danni, all'arrivo delle pattuglie dei 'caschi bianchi' la bisarca si era allontanata ma sono in corso accertamenti per risalire al conducente del mezzo. Sul posto sono stati trovati pezzi di lamiera e del parabrezza del furgoncino distrutto dopo l'impatto con il sottopasso.