Incidente sulla via del Mare, scontro frontale: due feriti gravi trasportati in elicottero al San Camillo

Grave incidente stradale sulla via del Mare, a Roma, all'altezza di Dragona. Secondo una primissima ricostruzione poco prima del tunnel di Acilia due auto, una Opel Corsa e una Lancia Ypsilon, si sono scontrate frontalmente. L'impatto ha provocato il testa coda di una delle due vetture che, come una biglia impazzita, avrebbe attraversato la corsia opposta per un centinaio di metri. Una carambola che ha coinvolto una moto che sopraggiungeva per la quale è stato impossibile evitare l'impatto.

L'uomo e il passeggero con lui sono finiti sbalzati sull'asfalto. Si tratta di padre e figlio rispettivamente di 52 e 17 anni. Un volo di diversi metri secondo quanto si apprende. Gravi le condizioni dei due, per i quali si è reso indispensabile il trasporto in ospedale in elicottero, al San Camillo. Le loro condizioni sarebbero gravi.

Ferito, ma non gravemente, uno dei due conducenti delle auto coinvolte, trasportato al Grassi di Ostia. La strada è chiusa dalle 15 con inevitabili ripercussioni sul traffico.