Incidente sulla via del Mare, si schianta con l'auto contro il guard rail: è grave

Ha perso il controllo dell'auto, una Fiat Stilo, e si è schiantato contro il guard rail della via del Mare, all'altezza del chilometro 17, 500. È quanto successo oggi, alle 16:20, all'altezza di Acilia, con la polizia locale che ha chiuso temporaneamente la strada all'altezza dell'imbocco con la via Ostiense in direzione Roma.

Secondo i primi riscontri, l'automobilista, un uomo, avrebbe perso il controllo della sua vettura finendo così contro lo spartitraffico, accartocciando la Fiat Stilo, con il guard rail di metallo che ha sfondato il parabrezza dell'auto. Al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti nello scontro.

Sul posto sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco di Ostia che hanno estratto l'uomo dalle lamiere per consegnarlo al 118. L'uomo è stato immediatamente trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi. È in gravi condizioni. La polizia locale indaga per ricostruire la dinamica, senza escludere nulla dal guasto meccanico, al malore.