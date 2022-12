Incidente sulla via del Mare, Ferrari si scontra con due auto: ferito grave

Due incidenti in poche ore hanno bloccato il traffico verso Ostia. Il primo sulla via dei Romagnoli, l'altro sulla via del Mare all'altezza di Vitinia. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 19. Coinvolte una Ferrari rossa, una Nissan Micra e una una Renault Twingo.

Nell'urto la Ferrari ha fatto un testacoda, finendo nel senso di marcia opposto rispetto alla corsia e ha tamponato frontalmente le altre. Ferita gravemente una persona, un uomo di 68 anni portato in codice rosso al Sant'Eugenio.