Incidente sulla via del Mare: si scontrano auto e scooter, 81enne in ospedale

Incidente sulla via del Mare domenica pomeriggio. Uno scontro tra un'auto e uno scooter. Ferito l'81enne alla guida del motorino è stato trasportato in ospedale.

Le pattuglie del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute poco dopo le 14:30 del 7 aprile all'altezza del chilometro 22 della via del Mare, a Ostia Antica. In terra, scaraventato dalla sella di un Honda Sh dopo uno scontro con una Dacia Sandero, un uomo italiano di 81anni. L'ambulanza lo ha poi portato all'ospedale Grassi di Ostia.

Al fine di eseguire i rilievi scientifici il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico con ripercussioni per i tanti automobilisti che hanno approfittato della domenica primaverile per recarsi al mare a Ostia. Terminati gli accertamenti la via del Mare è stata poi riaperta.