Incidente a catena sulla via del Mare, motociclista finisce sotto un furgone

Incidente a catena sulla via del Mare e un motociclista ferito, portato in codice rosso in ospedale. È il bilancio del tamponamento avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 marzo, a Ostia all'altezza dell'incrocio con via delle Gondole. A scontrarsi, per cause al vaglio degli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma capitale, un uomo a bordo di una moto Aprilia tuono, una donna al volante di una Ford Ka e un furgone Mercedes Mito.

Il motociclista, dopo lo scontro, è finito sotto il furgone. A disincastrarlo, i vigili del fuoco mentre i vigili avevano chiuso la via del Mare per mettere i soccorsi. Il ferito è stato poi portato dal personale medico del 118 all'ospedale Grassi di Ostia. Non sarebbe in pericolo di vita. La strada è stata riaperta due ore dopo. La polizia locale indaga per determinare le cause dell'incidente.