Incidente sulla via del Mare: due feriti

Due feriti. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto il giorno di Pasquetta sulla via del Mare. Un sinistro autonomo, che ha visto coinvolta una sola auto, all'interno della quale viaggiavano un uomo e una donna, entrambi poi trasportati in ospedale.

L'intervento degli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale poco prima delle 19:00 di lunedì 10 aprile all'altezza di via di Castel Fusano. Qui una Lancia Ypsilon condotta da una donna, è uscita fuori strada invadendo la corsia di marcia opposta. Allertata la centrale operativa del 112 sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato la conducente in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Stesso triage, sempre per dinamica, con il quale è stato refertato il passeggero all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.

Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità, con la strada densamente trafficata dopo che numerosi romani si erano recati al mare per trascorrere il giorno di Pasquetta.