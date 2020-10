Incidente sulla via del Mare, auto si scontra con una bici: donna in prognosi riservata

E' in prognosi riservata all'ospedale Grassi di Ostia, una donna di 58 anni che ha avuto un incidente in bicicletta all'altezza del km 24,400 della via del Mare, nel territorio di Ostia Antica, intorno alle 13 di giovedì 1 ottobre.

Ad indagare sulla dinamica del sinistro, gli agenti polizia locale X Gruppo Mare intervenuti per i rilievi dell'incidente che ha visto coinvolti un'auto Ford Fiesta ed una bici. Alla guida dell'auto donna italiana di 40 anni, mentre a bordo di una vecchia bici da passeggio, una donna italiana di 58 anni. Sul posto oltre la pattuglia impegnata per gli accertamenti del caso, sono sopraggiunte in ausilio altre due unità dei caschi bianchi per dirigere il traffico.

Secondo i primi rilievi eseguiti dagli agenti, si ipotizza che l'auto abbia urtato una sporgenza che usciva fuori dal cestino della bici, carico di di oggetti: uno scontro che ha fatto perdere l'equilibrio alla 58enne che ha così impattato con la propria bici contro l'auto.

La 58enne è rimasta ferita alla testa e, allertato il 118, la stessa è stata trasportata presso ospedale San Camillo in codice rosso con un trauma cranico: è in gravi condizioni, in prognosi riservata. Gli agenti della polizia locale, nel determinare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, hanno sequestrato i due mezzi coinvolti.