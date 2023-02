Si scontrano tre auto: tre feriti, due sono gravi

Tre feriti, fra i quali due in condizioni gravi. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio a Castel Fusano, fra Ostia e Torvaianica. Tre le vetture coinvolte, due delle quali venute a contatto frontalmente.

L'intervento degli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 17:30 del 31 gennaio in via del Lido di Castelporziano, ad un chilometro di distanza alla via Litoranea. Qui, per cause in via di accertamento, si sono scontrate le tre auto: una Ford Fiesta condotta da una donna di 48 anni, una Fiat Panda condotta da un ragazzo di 22 anni ed una Dacia Duster alla cui guida c'era una 43enne. Secondo una prima ricostruzione dei caschi bianchi l'impatto è avvenuto frontalmente tra la Fiat Panda e la Ford Fiesta, coinvolgendo anche l'altro veicolo, danneggiato solo nella parte posteriore.

Sul posto sono quindi intervenute le ambulanze del 118. Ad avere la peggio il 48enne ed la 22enne, trasportati in codice rosso rispettivamente all'ospedale San Camillo ed al Grassi di Ostia. Meno grave la 43enne, accompagnata in codice arancione sempre nel nosocomio lidense di via Gian Carlo Passeroni.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di via del Lido di Castel Porziano dove è avvenuto l'incidente stradale è stato chiuso per circa 4 ore e riaperto intorno alle 21:30.