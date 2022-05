Finiscono con l'auto in una scarpata, due feriti gravi. Uno ha 16 anni

Incidente nella serata di venerdì 6 maggio a Bracciano. Intorno alle 21 un ragazzo di 20 anni alla guida di un'auto con a bordo un 16enne ha perso il controllo del veicolo finendo in una scarpata in via del Lago.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i giovani dall'auto. Il più grande è stato portato all'ospedale di Bracciano, l'amico al Bambino Gesù. Entrambi i ragazzi sono stati portati in ospedale in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita.